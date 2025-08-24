Леброн Джеймс возглавил топ-25 лучших игроков НБА XXI века по версии CBS Sports

CBS Sports опубликовал рейтинг 25 лучших игроков НБА последних 25 лет, учитывая только период с 1 января 2000 года по нынешнее время. В список вошли действующие спортсмены и ветераны, включая Леброна Джеймса, Стефена Карри, Николу Йокича и Шакила О’Нила. Рейтинг составлен экспертами НБА CBS Sports на основе голосования сотрудников издания.

В топ-5 вошли также Стефен Карри, Тим Данкан, Никола Йокич и Шакил О’Нил. Коби Брайант занял шестое место, несмотря на пять чемпионских титулов и долгую карьеру в «Лейкерс».

Среди прочих участников рейтинга — Яннис Антетокунмо, Кевин Дюрант, Кевин Гарнетт, Дирк Новицки и Дуэйн Уэйд. В списке представлены игроки с разным опытом и стилем игры, от ветеранов до нынешних лидеров команд, отражая изменения в баскетболе XXI века.

Топ-15 игроков НБА XXI века по версии CBS Sports (с учётом достижений только с 2000 года):

1. Леброн Джеймс (2003–н.в., «Кавальерс», «Хит», «Лейкерс»).

2. Стефен Карри (2009–н.в., «Уорриорз»).

3. Тим Данкан (1997–2016, «Спёрс»).

4. Никола Йокич (2015–н.в., «Наггетс»).

5. Шакил О’Нил (1992–2011, «Мэджик», «Лейкерс», «Хит» и др.).

6. Коби Брайант (1996–2016, «Лейкерс»).

7. Яннис Адетокунбо (2013–н.в., «Бакс»).

8. Кевин Дюрант (2007–н.в., «Тандер», «Уорриорз», «Нетс», «Санс», «Рокетс»).

9. Кевин Гарнетт (1995–2016, «Тимбервулвз», «Селтикс», «Нетс»).

10. Дирк Новицки (1999–2019, «Маверикс»).

11. Дуэйн Уэйд (2003–2019, «Хит», «Буллз», «Кавальерс»).

12. Крис Пол (2005–н.в., «Хорнетс», «Клипперс», «Рокетс», «Санс», «Уорриорз», «Спёрс»).

13. Кавай Леонард (2011–н.в., «Спёрс», «Рэпторс», «Клипперс»).

14. Стив Нэш (1996–2014, «Санс», «Маверикс», «Лейкерс»).

15. Джеймс Харден (2009–н.в., «Тандер», «Рокетс», «Нетс», «Сиксерс», «Клипперс»).