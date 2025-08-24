Латвия объявила окончательный состав на Евробаскет-2025

Сборная Латвии определила 12 игроков для участия в Евробаскете-2025. Главный тренер Лука Банки исключил из команды Карлиса Силинса, Томса Скую и Кристапса Килпса. В составе остались ведущие игроки — Кристапс Порзингис, Давис Бертанс и Артурс Загарс. Об этом сообщает Basket news.

В финальный состав Латвии на Евробаскет-2025 вошли Давис Бертанс, Дайрис Бертанс, Клавс Чаварс, Андрейс Гразулис, Марцис Штейнбергс, Артурс Курукс, Рихардс Ломазс, Марекс Мейерис, Кристапс Порзингис, Роландс Смитс, Артурс Загарс, Кристерс Зорикс.

В рамках подготовки к чемпионату Латвия провела несколько матчей с разными результатами: победы над Словенией (100:88) и Италией (83:68) и поражения от Италии (75:91), Литвы (105:109) и Греции (86:104).

На групповом этапе Евробаскета латвийская команда сыграет в Риге против Португалии, Эстонии, Турции, Сербии и Чехии. Плей-офф также пройдёт в Риге, что даст сборной домашнее преимущество. Турнир продлится с 27 августа по 14 сентября.