Халибёртон и Кларк вместе проходят восстановление после травм

Защитник «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон и звезда «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк поддерживают друг друга в период реабилитации. Оба спортсмена восстанавливаются после серьёзных повреждений и тренируются в одно и то же время.

«Отстой, что Кейтлин травмирована так долго. Но мы общаемся во время восстановления – тренируемся в одно время, так что в зале только мы вдвоём. Мы проводим много времени вместе. В такой момент, как сейчас, очень здорово иметь возможность опереться друг на друга», – приводит слова Халибёртона Indianapolis Star.

По его словам, общение с Кларк помогает пройти непростой этап восстановления. Игрок отметил, что их отношения выходят за рамки баскетбола, но они также делятся опытом о том, как против них действуют соперники в защите.

Кларк не играет с 15 июля из-за травмы паха и пропустила уже 14 матчей подряд. Для неё это четвёртое мышечное повреждение в текущем сезоне. Халибёртон получил разрыв ахиллова сухожилия в седьмом матче финала НБА в июне и уже исключен из сезона-2025/2026.

