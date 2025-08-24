Скидки
Гилджес-Александер не включил Леброна в состав лучшей стартовой пятёрки игроков НБА

26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер ответил, какой он видит состав лучшей стартовой пятёрки игроков НБА в истории. Об этом сообщает аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Лучшая стартовая пятёрка по мнению Гилджеса-Александера

— Аллен Айверсон
— Коби Брайант
— Майкл Джордан
— Кевин Дюрант
— Шакил О'Нил

Напомним, Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх. Таким образом, клуб стал чемпионом в сезоне-2024/2025.

