Гилджес-Александер не включил Леброна в состав лучшей стартовой пятёрки игроков НБА

26-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер и разыгрывающий защитник клуба «Оклахома-Сити Тандер» канадец Шей Гилджес-Александер ответил, какой он видит состав лучшей стартовой пятёрки игроков НБА в истории. Об этом сообщает аккаунт Fullcourtpass в социальной сети Х.

Лучшая стартовая пятёрка по мнению Гилджеса-Александера

— Аллен Айверсон

— Коби Брайант

— Майкл Джордан

— Кевин Дюрант

— Шакил О'Нил

Напомним, Шей в составе «Оклахомы» стал чемпионом североамериканской организации. В финальной серии им противостояла «Индиана Пэйсерс». Команды провели семь встреч, по итогам которых «Оклахома» одержала победу в четырёх. Таким образом, клуб стал чемпионом в сезоне-2024/2025.