Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Авторы портала Basket News представили топ-10 наиболее сильных команд Евробаскета-2025

Авторы портала Basket News представили топ-10 наиболее сильных команд Евробаскета-2025
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты авторитетного издания Basket News Донатас Урбонас, Ритис Вишняускас, Аугустас Суляускас и Гитис Блажявичюс представили рейтинг наиболее сильных национальных команд, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы — 2025.

Топ-10 наиболее сильных команд, которые примут участие в Евробаскете-2025

1. Сборная Сербии.
2. Сборная Германии.
3. Сборная Франции.
4. Сборная Греции.
5. Сборная Турции.
6. Сборная Литвы.
7. Сборная Латвии.
8. Сборная Италии.
9. Сборная Финляндии.
10. Сборная Израиля.

Напомним, групповой этап чемпионата Европы — 2025 по баскетболу начнётся 27 августа и продлится до 14 сентября.

Материалы по теме
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025
Сербия — главный фаворит Евробаскета-2025
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android