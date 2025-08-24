Авторы портала Basket News представили топ-10 наиболее сильных команд Евробаскета-2025

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Журналисты авторитетного издания Basket News Донатас Урбонас, Ритис Вишняускас, Аугустас Суляускас и Гитис Блажявичюс представили рейтинг наиболее сильных национальных команд, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы — 2025.

Топ-10 наиболее сильных команд, которые примут участие в Евробаскете-2025

1. Сборная Сербии.

2. Сборная Германии.

3. Сборная Франции.

4. Сборная Греции.

5. Сборная Турции.

6. Сборная Литвы.

7. Сборная Латвии.

8. Сборная Италии.

9. Сборная Финляндии.

10. Сборная Израиля.

Напомним, групповой этап чемпионата Европы — 2025 по баскетболу начнётся 27 августа и продлится до 14 сентября.