«Так будет всегда». Эй Смит раскрыл своё отношение к Леброну Джеймсу

Американский журналист и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил, как он относится к 40-летнему четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкому форварду калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнику Леброну Джеймсу.

«Мне не нравится Леброн… И, вероятно, так будет всегда. За моей спиной происходят события [с его участием], которые могут навредить моей репутации и подорвать мою порядочность», — приводит слова Эй Смита портал Lebron Wire.

Ранее Стивен Эй Смит назвал клуб, куда следует перейти Леброну Джеймсу, чтобы стать пятикратным чемпионом НБА.