Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Так будет всегда». Эй Смит раскрыл своё отношение к Леброну Джеймсу

«Так будет всегда». Эй Смит раскрыл своё отношение к Леброну Джеймсу
Комментарии

Американский журналист и телеведущий ESPN Стивен Эй Смит ответил, как он относится к 40-летнему четырёхкратному чемпиону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лёгкому форварду калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» соотечественнику Леброну Джеймсу.

«Мне не нравится Леброн… И, вероятно, так будет всегда. За моей спиной происходят события [с его участием], которые могут навредить моей репутации и подорвать мою порядочность», — приводит слова Эй Смита портал Lebron Wire.

Ранее Стивен Эй Смит назвал клуб, куда следует перейти Леброну Джеймсу, чтобы стать пятикратным чемпионом НБА.

Материалы по теме
Эй Смит назвал клуб, куда следует перейти Леброну, чтобы стать пятикратным чемпионом НБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android