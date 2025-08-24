Сборная Сенегала обыграла команду Камеруна, завоевав бронзу на Афробаскете-2025

Сегодня, 24 августа, в Луанде (Ангола) на стадионе «Мультиусос де Луанда» состоялся матч между национальными командами Сенегала и Камеруна за третье место на чемпионате Африки — 2025. Встреча завершилась со счётом 98:72 (28:14, 19:12, 31:22, 20:24) в пользу сборной Сенегала. Таким образом, сенегальская национальная команда стала бронзовым призёром турнира.

Самым результативным игроком в составе сборной Сенегала стал 25-летний защитник Жан-Жак Буасси. В ходе встречи он набрал 40 очков, сделал пять подборов и отдал семь передач.

Наиболее результативным игроком в составе национальной команды Камеруна стал 25-летний форвард Джордан Байехе. Ему удалось набрать 18 очков, а также сделать один подбор.