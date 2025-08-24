Скидки
Инсайдер объяснил, почему «Голден Стэйт» трижды пытался выменять Леброна у «Лейкерс»

Аудио-версия:
Североамериканский журналист и инсайдер The Athletic Йован Буха прокомментировал информацию о том, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» как минимум три раза пыталось выменять у «Лос-Анджелес Лейкерс» звёздного лёгкого форварда Леброна Джеймса.

«Я предполагаю, что инициатива [в переговорах по поводу обмена Леброна] исходила от «Голден Стэйт». У них было тяжёлое лето. Из-за ситуации с Кумингой они не смогли ничего сделать. Всё было драматично, хотя в то же время наблюдался застой [в ротации игроков].

Поэтому, чтобы заинтересовать своих фанатов в себе или отвлечь их от негатива, они решили сделать что-то подобное. И теперь фанаты думают: «Что ж, они пытались подписать Леброна, выменяв его на Кумингу. Они ведь не сидели сложа руки».

Думаю, что в этом есть позёрство больше со стороны «Голден Стэйт». Если задуматься о том, кому это выгодно… то в какой-то степени от этого выигрывает Леброн, демонстрируя, что к нему есть интерес и что тот, кто сказал, что он не востребован на рынке обменов, лжёт.

Но «Голден Стэйт» также выгодно, чтобы их руководство, их организация создавали видимость того, что они пытаются что-то сделать. Поэтому я, честно говоря, не придаю этому большого значения. Думаю, всё останется как есть, не придаю этому особого значения», — приводит слова Бухи портал Fadeaway World.

