Национальная команда Франции победила сборную Греции в товарищеском матче
Поделиться
Сегодня, 24 августа, в Афинах состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Франции в преддверии чемпионата Европы — 2025. Встреча завершилась со счётом 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16) в пользу французской сборной.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 92
Франция
Греция: Дорси, Ларенцакис, Толиопулос, Слукас, Калаицакис, Папаниколау, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо, Зугрис, Адетокунбо, Адетокунбо, Митоглу
Франция: Луваву-Кабарро, Ябуселе, Маледон, Джайте, Рисашер, Оар, Сарр
Для французской команды эта победа стала третьей в серии товарищеских матчей, а для сборной Греции это поражение стало первым.
«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
Материалы по теме
Комментарии
- 24 августа 2025
-
22:21
-
21:50
-
20:06
-
19:08
-
18:54
-
18:22
-
17:11
-
15:57
-
14:07
-
13:45
-
13:34
-
13:26
-
12:51
-
12:39
-
12:28
-
12:20
-
11:26
-
11:05
-
10:41
-
10:20
-
09:42
-
09:29
-
09:27
-
08:22
-
06:33
-
05:39
-
05:32
-
03:00
-
02:00
-
00:17
- 23 августа 2025
-
23:11
-
22:09
-
21:53
-
20:05
-
19:57