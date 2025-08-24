Скидки
Национальная команда Франции победила сборную Греции в товарищеском матче

Сегодня, 24 августа, в Афинах состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Франции в преддверии чемпионата Европы — 2025. Встреча завершилась со счётом 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16) в пользу французской сборной.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025
24 августа 2025, воскресенье. 20:00 МСК
Греция
Окончен
77 : 92
Франция
Греция: Дорси, Ларенцакис, Толиопулос, Слукас, Калаицакис, Папаниколау, Кацивелис, Самонтуров, Адетокунбо, Зугрис, Адетокунбо, Адетокунбо, Митоглу
Франция: Луваву-Кабарро, Ябуселе, Маледон, Джайте, Рисашер, Оар, Сарр

Для французской команды эта победа стала третьей в серии товарищеских матчей, а для сборной Греции это поражение стало первым.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
