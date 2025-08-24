Национальная команда Франции победила сборную Греции в товарищеском матче

Сегодня, 24 августа, в Афинах состоялся товарищеский матч между национальными командами Греции и Франции в преддверии чемпионата Европы — 2025. Встреча завершилась со счётом 92:77 (17:20, 26:29, 28:12, 21:16) в пользу французской сборной.

Для французской команды эта победа стала третьей в серии товарищеских матчей, а для сборной Греции это поражение стало первым.