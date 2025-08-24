Сборная Анголы разгромила команду Мали, став победителем Афробаскета-2025

Сегодня, 24 августа, в Луанде состоялся финальный матч между национальными командами Анголы и Мали за первое место в чемпионате Африки — 2025. Встреча завершилась со счётом 70:43 (14:10, 18:10, 19:11, 19:12) в пользу сборной Анголы. Таким образом, команда из Анголы стала чемпионом Афробаскета-2025.

Наиболее результативным игроком в составе ангольской сборной стал 27-летний защитник Чайлд Дандао. Ему удалось набрать 16 очков, сделать четыре подбора, а также отдать пять передач.

Самым результативным игроком в составе национальной команды Мали стал 23-летний защитник Сириман Кануте. В ходе встречи он набрал 14 очков, сделал восемь подборов и отдал четыре передачи.