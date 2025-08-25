Скидки
Новичок «Локо» — о себе: полноценный скорер, который может набирать очки из любой точки

31-летний канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон поделился мнением о своих сильных сторонах в данный момент. В конце июня спортсмен перешёл в «Локомотив-Кубань».

— Если бы тебя попросили описать игру нынешнего Кассиуса, что бы ты сказал?
— Я бы сказал, конечно же, талантливый шутер. Но теперь я вырос в полноценного скорера, который может набирать очки из любой точки на площадке: у кольца, со средней дистанции, из-за трёхочковой линии. В прошлом я однозначно был игроком плана кэтч-эн-шут. Но, развив свою игру на профессиональном уровне, я стал очень хорош с ведения, обрёл высокий баскетбольный IQ.

У меня были отличные тренеры и товарищи по команде, которые многому меня научили. Поэтому, думаю, я превратился во всесторонне развитого игрока, – сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

