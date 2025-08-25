Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я упустил свой шанс». Новичок «Локо» Робертсон объяснил, почему не попал в НБА

«Я упустил свой шанс». Новичок «Локо» Робертсон объяснил, почему не попал в НБА
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний канадский атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон предположил, почему не был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Спортсмен выставлял свою кандидатуру в 2018 году.

— После успешного выступления в Буффало были «Миссури» и Майкл Портер Джуниор. Тогда MPJ получил травму на старте сезона, и ты быстро взял на себя роль лидера команды. При этом MPJ оказался выбран на драфте в 2018-м, а ты не попал в число счастливчиков. Как думаешь, почему тогда тебя не выбрали?
— Думаю, потому что я был постарше. В НБА особо не признали моего таланта. К тому же я атакующий защитник, но не такой уж высокий по меркам НБА, где на этой позиции играют парни ростом как минимум в 195 см. Думаю, я был достаточно хорошим игроком, но мне не хватало роста и атлетизма. Поэтому я вроде как упустил свой шанс в НБА, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Эксклюзив
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android