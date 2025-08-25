Скидки
Баскетбол

ФИБА представила финальный состав сборной Греции на ЧЕ-2025 во главе с братьями Адетокунбо

ФИБА представила финальный состав сборной Греции на ЧЕ-2025 во главе с братьями Адетокунбо
Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала на своём официальном сайте окончательный состав национальной команды Греции, который примет участие в чемпионате Европы — 2025.

Состав сборной Греции на Евробаскет-2025.

— Яннис Адетокунбо;
— Костас Адетокунбо;
— Танасис Адетокунбо;
— Тайлер Дорси;
— Панайотис Калаицакис;
— Димитриос Кацивелис;
— Яннулис Ларенцакис;
— Динос Митоглу;
— Костас Папаниколау;
— Александрос Самодуров;
— Костас Слукас;
— Василеос Толиопулос.

Напомним, в результате жеребьёвки сборная Греции оказалась в группе C. Грекам предстоит сыграть с национальными командами Боснии и Герцоговины, Кипра, Грузии, Италии и Испании.

