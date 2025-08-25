Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

ФИБА представила финальный состав сборной Греции на ЧЕ-2025 во главе с братьями Адетокунбо

Международная федерация баскетбола (ФИБА) опубликовала на своём официальном сайте окончательный состав национальной команды Греции, который примет участие в чемпионате Европы — 2025.

Состав сборной Греции на Евробаскет-2025.

— Яннис Адетокунбо;

— Костас Адетокунбо;

— Танасис Адетокунбо;

— Тайлер Дорси;

— Панайотис Калаицакис;

— Димитриос Кацивелис;

— Яннулис Ларенцакис;

— Динос Митоглу;

— Костас Папаниколау;

— Александрос Самодуров;

— Костас Слукас;

— Василеос Толиопулос.

Напомним, в результате жеребьёвки сборная Греции оказалась в группе C. Грекам предстоит сыграть с национальными командами Боснии и Герцоговины, Кипра, Грузии, Италии и Испании.