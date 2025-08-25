Скидки
Новичок «Локо» ответил, чем отличаются игроки НБА от баскетболистов в Европе

Новичок «Локо» ответил, чем отличаются игроки НБА от баскетболистов в Европе
Канадский атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился мнением о европейском и североамериканском стиле баскетбола. До перехода в краснодарский клуб Кассиус выступал в чемпионате Испании: за «Ховентуд», а до этого за «Валенсию».

«Ближе ли европейский или североамериканский стиль баскетбола? Хм, тяжело сказать. Если не говорить об НБА, мне очень нравится европейский баскетбол. Он очень конкурентный. Но за уровнем атлетизма и таланта в НБА невероятно наблюдать. Мне кажется, что люди воспринимают это как должное, потому что видят в основном по телевизору.

Но когда ты смотришь на этих парней вживую, они габаритные, быстрые, высоко прыгают, и это потрясающе. Так что я предпочитаю играть в европейский баскетбол, но в НБА лучшие игроки в мире — причём с большим отрывом», — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
