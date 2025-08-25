Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Канадский легионер «Локо»: хотел приехать и посмотреть, как тут, в России

Канадский легионер «Локо»: хотел приехать и посмотреть, как тут, в России
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Локомотива-Кубань» канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон поделился мнением о решении продолжить карьеру в Российской Федерации.

— Твоей предыдущей командой был «Ховентуд», где ты был самым результативным игроком. Почему не стал продлевать с клубом контракт?
— Я должен был остаться ещё на год, но получил предложение от «Локо», от которого не мог отказаться. Хотел приехать и посмотреть, как тут, в России.

— А тебе поступали предложения от других команд, кроме «Локомотива»? Можешь рассказать, из каких стран или лиг?
— Да, несколько. Было три или четыре разных варианта в Испании, также в Турции. Но я не собирался уезжать из Испании, пока не пришло предложение от «Локомотива», — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Эксклюзив
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android