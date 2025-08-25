Канадский легионер «Локо»: хотел приехать и посмотреть, как тут, в России

Новичок «Локомотива-Кубань» канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон поделился мнением о решении продолжить карьеру в Российской Федерации.

— Твоей предыдущей командой был «Ховентуд», где ты был самым результативным игроком. Почему не стал продлевать с клубом контракт?

— Я должен был остаться ещё на год, но получил предложение от «Локо», от которого не мог отказаться. Хотел приехать и посмотреть, как тут, в России.

— А тебе поступали предложения от других команд, кроме «Локомотива»? Можешь рассказать, из каких стран или лиг?

— Да, несколько. Было три или четыре разных варианта в Испании, также в Турции. Но я не собирался уезжать из Испании, пока не пришло предложение от «Локомотива», — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

