Кассиус Робертсон объяснил, почему согласился на переход в «Локомотив»

Новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон рассказал, почему принял решение продолжить карьеру в краснодарском клубе. По словам спортсмена, ранее о новом клубе он слышал только хорошее и по приезде в Краснодар все слова только подтвердились.

«Почему выбрал именно «Локомотив»? Агент рассказал мне многое о «Локомотиве». Сказал, что это большой клуб, из красивого города. Конечно, я никогда не был в России. У меня есть всего два друга, которые играли в России, но это было до санкций, исключения из Евролиги и всё такое. Однако я неоднократно слышал, что «Локомотив» — очень серьёзная команда.

И с тех пор, как я оказался здесь, это подтвердилось. Здесь очень серьёзно относятся к медицинской и тренировочной подготовке, условия замечательные. Я очень впечатлён. Рад, что выбрал этот клуб», — сказал Кассиус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».