Новичок «Локо» из Канады предположил, что станет его главной сложностью жизни в России

31-летний канадский атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился мыслями о предстоящем выступлении за новый клуб. Также спортсмен коснулся темы сложностей, с которыми он может столкнуться в России.

— Ещё пару лет назад ты выступал в Евролиге за «Валенсию». Тебя не смутило отстранение российских клубов от еврокубков?
— Когда наблюдаешь за всем со стороны, сложно узнать всю ситуацию, пока не поговоришь с теми, кто фактически находится здесь. Поэтому я обсудил все сложности с людьми, которые были в России с момента отстранения.

Главной из них, наверное, является закрытие аэропорта. Но, помимо этого, все говорили, что мне здесь понравится. И были правы, — сказал Кассиус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
