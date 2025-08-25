Скидки
Канадец Кассиус Робертсон — о молодёжи «Локо»: они огромные! Очень высокие

Новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился впечатлениями от молодых баскетболистов краснодарской команды. В российский клуб канадский спортсмен перешёл в конце июня этого года. До этого Робертсон выступал в чемпионате Испании за «Ховентуд».

— «Локо» славится своей молодёжью. Можешь что-нибудь о них сказать?
— Они огромные! Очень высокие, меня это впечатлило. Команда, за которую я играл в Испании в прошлом году, также славится своей молодёжью. «Ховентуд» означает «юность» в испанском языке. Они тоже сосредоточены на развитии своих юных баскетболистов.

Поэтому мне знакома такая система. Но здесь — вау, очень серьёзные ребята. Атлетичные, высокие, выглядят очень умелыми, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
