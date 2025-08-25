Скидки
Легионер «Локо» — о Краснодаре: в прошлом году жил в Барселоне, и здесь одинаково хорошо

Легионер «Локо» — о Краснодаре: в прошлом году жил в Барселоне, и здесь одинаково хорошо
Аудио-версия:
Комментарии

Новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился впечатлениями о Краснодаре.

— Но следующий год ты проведёшь в России. Какими были твои первые впечатления от страны?
— С тех пор как приехал, мне здесь очень нравится. Постоянно светит солнце, погода замечательная, я въехал в свою прекрасную квартиру. Сходил в супермаркет и чувствовал себя как дома. Мне правда не кажется, что тут всё так уж иначе, нежели дома.

Конечно, присутствует языковой барьер. Но город потрясающий. Я из Торонто, это тоже красивый город. В прошлом году жил в Барселоне, и здесь одинаково хорошо. Мне правда нравится, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
