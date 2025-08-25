Новичок «Локо» из Канады раскрыл слова Кевина Пангоса о Санкт-Петербурге

Новичок «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон рассказал, о чём разговаривал со своими соотечественниками до перехода в краснодарскую команду. По словам баскетболиста, у него была беседа с бывшим игроком «Зенита» Кевином Пангосом.

— Вообще, в сборной Канады ты играл со многими парнями, которые в своё время выступали в ВТБ. С Филипом Скраббом, Кевином Пангосом, Кенни Чери. Может, советовался накануне перехода с кем-то из них?

— Все они — мои хорошие друзья. Я разговаривал с Кевином Пангосом. Он был одним из первых, кому я написал. Мы в хороших отношениях, играли вместе в сборной и в «Валенсии». Я люблю Кевина, он отличный игрок. Легенда канадского баскетбола. Все знают Кевина Пангоса. Говоря о «Зените», он сказал, что Санкт-Петербург — один из любимых городов во всей его карьере.

Я не бывал, но уверен, что там красиво. Кевин также объяснил мне, что переезд из Испании в Россию — это большие перемены. И в плане культуры, и в плане языка, конечно же. Там, где мы играли в Испании, большинство говорили по-английски. Но он сказал, что ему здесь очень нравилось и что я отлично проведу время, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

