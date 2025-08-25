Скидки
«Он уже легенда». Кассиус Робертсон высказался о 27-летнем игроке НБА

«Он уже легенда». Кассиус Робертсон высказался о 27-летнем игроке НБА
31-летний канадский атакующий защитник Кассиус Робертсон («Локомотив-Кубань») поделился мнением о своём соотечественнике 27-летнем разыгрывающем клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Оклахома-Сити Тандер» Шее Гилджес-Александере.

«Я довольно хорошо знаком с Шеем. Мы много раз играли друг с другом в сборной, много куда ездили. И он, наверное, лучший игрок, с которым я когда-либо выходил на площадку. Очень талантливый парень, нереально мотивированный, супертрудолюбивый.

Он заслуживает всего, чего достиг на данный момент. Стал MVP, выиграл чемпионат — невероятно, что в таком молодом возрасте он уже легенда», — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

