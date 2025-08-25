Новичок «Локо» Кассиус Робертсон назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

31-летний канадский атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился мнением о лучшем баскетболисте мира в данный момент.

— По-твоему, сейчас Шей [Гилджес-Александер] — это лучший игрок в НБА? Или, может быть, во всём мире?

— Уфф, это тяжёлый вопрос (смеётся). Мой любимый игрок всех времён — это Стеф Карри. Думаю, он лучший в мире, но я предвзят. И если бы я выбирал второго лучшего, то да, назвал бы Шея, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В завершившемся сезоне НБА Гилджес-Александер принял участие в 97 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 32 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,4 передачи.

