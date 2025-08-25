Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Новичок «Локо» Кассиус Робертсон назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент

Новичок «Локо» Кассиус Робертсон назвал лучшего баскетболиста мира в данный момент
Аудио-версия:
Комментарии

31-летний канадский атакующий защитник «Локомотива-Кубань» Кассиус Робертсон поделился мнением о лучшем баскетболисте мира в данный момент.

— По-твоему, сейчас Шей [Гилджес-Александер] — это лучший игрок в НБА? Или, может быть, во всём мире?
— Уфф, это тяжёлый вопрос (смеётся). Мой любимый игрок всех времён — это Стеф Карри. Думаю, он лучший в мире, но я предвзят. И если бы я выбирал второго лучшего, то да, назвал бы Шея, — сказал Робертсон в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В завершившемся сезоне НБА Гилджес-Александер принял участие в 97 матчах (включая плей-офф), где в среднем набирал 32 очка, совершал пять подборов и отдавал 6,4 передачи.

Читайте большое интервью с Кассиусом Робертсоном на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Эксклюзив
«НБА не признала мой талант». Однажды он затмил лучшего игрока мира, а теперь — в «Локо»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android