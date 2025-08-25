Клюндикова набрала 13 очков в матче женской НБА, в котором «Миннесота» одержала победу

Сегодня, 25 августа, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Миннесота Линкс» принимала «Индиану Фивер». Игра завершилась со счётом 97:84 в пользу домашней команды.

В составе «Миннесоты» на площадке появились сразу две россиянки — Мария Клюндикова и Анастасия Олаири Косу. Клюндикова провела на паркете 14 минут, за которые набрала 13 очков, совершила три подбора и отдала две передачи. Косу же сыграла одну минуту, но результативных действий не совершила.

Отметим, что у «Линкс» сейчас 30 побед при семи поражениях — это лучший результат в североамериканской лиге. Кроме того, «Миннесота» уже досрочно обеспечила себе место в плей-офф WNBA.