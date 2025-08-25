Крис Дюхон вспомнил реакцию Брайанта на слова «лицо франшизы» в адрес другого игрока

Бывший игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» Крис Дюхон вспомнил о словах легенды калифорнийского клуба Коби Брайанта в адрес экс-игрока «озёрников» Дуайта Ховарда. К «Лос-Анджелесу» Ховард присоединился в 2012 году и покинул команду по окончании сезона.

«Про Дуайта тогда говорили, что теперь он новое лицо франшизы… а Коби такой: «Нет, пока я не скажу, что ты новое лицо франшизы», — сказал Дюхон в видео на канале Barstool Chicago в YouTube.

Ранее карьеру Брайанта и его отношение к коллегам на площадке вспомнил бывший игрок сборной России и чемпион НБА 2016 года в составе «Кливленд Кавальерс» Тимофей Мозгов.

