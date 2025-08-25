Скидки
«Выше Крауча». В Великобритании отреагировали на дебют экс-игрока НБА в Кубке России

Аудио-версия:
Комментарии

Британское издание Daily Mail обратило внимание на дебют бывшего российского баскетболиста Павла Подкользина в Фонбет Кубке России по футболу. Спортсмен, чей рост составляет 226 см, вышел на поле в составе клуба «Амкал» в матче с «Калугой» (1:0). Отмечая выступление россиянина, Daily Mail вспомнил о бывшем рослом британском футболисте Питере Крауче.

Fonbet Кубок России . 1/128 финала
19 августа 2025, вторник. 17:00 МСК
Калуга
Калуга
Окончен
0 : 1
Амкал
0:1 Папикян – 41'    

«Россиянин ростом 7 футов 4 дюйма — почти на фут выше экс-нападающего сборной Англии Питера Крауча. Этим летом Павел сменил баскетбол на футбол и сыграл в матче Кубка России на выезде с «Калугой». Гигантскому форварду пришлось нырнуть в туннель, когда он выходил на поле. Он на голову возвышался над своими товарищами по команде и игроками «Калуги». Фанаты были ошеломлены, когда в Сети появились основные моменты с его дебютного матча.

Один болельщик написал в социальных сетях: «Он выше Питера Крауча?» Другой пошутил: «Человек играет головой, не прыгая». У Подкользина будет ещё одна возможность дополнить свою невероятную футбольную историю в следующем туре Кубка России, когда «Амкал» 9 сентября сыграет с клубом «Салют Белгород», — говорится в материале британского издания.

Подкользин начинал профессиональную карьеру в «Сибирьтелеком-Локомотив» в 2001 году. Был выбран на драфте НБА — 2004 клубом «Даллас Маверикс».

