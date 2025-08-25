27 августа стартует чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.
«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?
Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.
Сборная России участие в Евробаскете-2025 не примет. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.
