Кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?

Кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?
27 августа стартует чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?

Если у вас не открывается опрос, можно пройти его по ссылке.

Сборная России участие в Евробаскете-2025 не примет. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025: ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре.
