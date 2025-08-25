Кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?

27 августа стартует чемпионат Европы по баскетболу — 2025. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе и ответить на следующий вопрос: кто одержит победу на чемпионате Европы по баскетболу 2025 года?

Сборная России участие в Евробаскете-2025 не примет. Предыдущий Евробаскет проводился в 2022 году на территории четырёх государств: Германии, Грузии, Чехии и Италии. Чемпионом соревнований стали испанцы, одолевшие в финале французов со счётом 88:76.

«Чемпионат» будет активно освещать Евробаскет-2025 : ежедневно проводить текстовые онлайн-трансляции и публиковать статьи с разбором ключевых моментов турнира. Первые матчи состоятся 27 августа. За результатами игр также следите в нашем Матч-центре

