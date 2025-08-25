Чемпион НБА оценил планы теннисистки встречаться с мужчинами лишь после депозита в $ 1000

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2015 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз» Фестус Эзели отреагировал на недавнее заявление американской теннисистки Сачии Викери. Ранее во время стрима в социальных сетях спортсменка заявила, что будет встречаться с мужчиной только после того, как тот внесёт депозит в размере $ 1000. «Я больше не буду встречаться с мужчинами бесплатно из-за их поведения».

«У меня есть вопросы», — написал Эзели на своей странице в социальных сетях.

Ранее в интервью New York Post Викери заявила следующее: «Когда ты в туре, то не зарабатываешь автоматически кучу денег. Теннисисты тратят более $ 100 тыс. в год на коучинг, отели, питание, тренировки, физиотерапию. Так что я не против, если у меня будет другой путь, где я смогу заработать деньги. Я не вижу в этом ничего негативного».

