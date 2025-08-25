Скидки
Сын Шакила О'Нила высказался об ожидаемом боксёрском бое отца с экс-охранником Уилла Смита

Майлз О'Нил, сын члена Зала славы и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакила О'Нила, дал комментарий по поводу ожидаемого боксёрского поединка его отца и бывшего телохранителя голливудской звезды Уилла Смита Чарльза Олстона, известного как Чарли Мак. Ранее Шакил заявил, что принял вызов Чарли Мака.

«Я беспокоюсь о нём [отце] каждый день. Даже не знаю. Боксёрский поединок – это своего рода безумие, но я буду рядом. Я буду поддерживать отца. Буду помогать тренироваться и всё такое», — приводит слова О'Нила-младшего издание TMZ.

«Дизель не убегает». О'Нил согласился на боксёрский поединок с экс-охранником Уилла Смита

Шакил О'Нил показал, какую еду покупает в супермаркете:

