«Подрались в самолёте». Перкинс назвал игроков «Бостона», конфликтовавших друг с другом

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт Кендрик Перкинс вспомнил о драках, которые происходили между игроками «Бостона».

«В период с 2007 по 2010 год было столько чёртовых стычек. Драки, перемещение мебели, разбивание пивных бутылок о головы. Помню, нам пришлось удерживать Дока Риверса и Рэджона Рондо. Они просто не переносили друг друга. Тони Аллен и Большой Малыш [Глен Дэвис] поссорились и подрались в самолёте. Эдди Хауз и Большой Малыш разгромили мой гостиничный номер в Сан-Антонио, пока мы играли», — сказал Перкинс в видео на канале Road Trippin' в YouTube.

Школьник избил двух соперников во время баскетбольного матча: