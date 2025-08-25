Видео: Шакил О'Нил помог отреставрировать автомобиль Коби Брайанта 1996 года

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил помог Памеле Брайант, матери своего бывшего товарища по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, отреставрировать автомобиль сына. Речь идёт о Toyota Land Cruiser 1996 года.

«Однажды Шакил подошёл к её дому и увидел этот автомобиль у входа. Он спросил маму Коби, чей это автомобиль. Она сказала, что это был автомобиль, на котором Коби ездил, когда учился в средней школе. Он был в действительно плохом состоянии», — сказал друг Шакила Энтони Холл в эфире Effortless Motors.

«Какая честь! Мы получили невероятную возможность отреставрировать автомобиль Toyota Land Cruiser 1996 года, принадлежащий семье Коби Брайанта. Огромное спасибо Шакилу за то, что он воплотил это в жизнь», — говорится в сообщении Effortless Motors в социальных сетях.

Отреставрированный автомобиль Коби Брайанта 1996 года: