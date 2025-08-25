Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Шакил О'Нил помог отреставрировать автомобиль Коби Брайанта 1996 года

Видео: Шакил О'Нил помог отреставрировать автомобиль Коби Брайанта 1996 года
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил помог Памеле Брайант, матери своего бывшего товарища по «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайанта, отреставрировать автомобиль сына. Речь идёт о Toyota Land Cruiser 1996 года.

«Однажды Шакил подошёл к её дому и увидел этот автомобиль у входа. Он спросил маму Коби, чей это автомобиль. Она сказала, что это был автомобиль, на котором Коби ездил, когда учился в средней школе. Он был в действительно плохом состоянии», — сказал друг Шакила Энтони Холл в эфире Effortless Motors.

«Какая честь! Мы получили невероятную возможность отреставрировать автомобиль Toyota Land Cruiser 1996 года, принадлежащий семье Коби Брайанта. Огромное спасибо Шакилу за то, что он воплотил это в жизнь», — говорится в сообщении Effortless Motors в социальных сетях.

Отреставрированный автомобиль Коби Брайанта 1996 года:

Материалы по теме
5 причин любить и ненавидеть Коби Брайанта
5 причин любить и ненавидеть Коби Брайанта
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android