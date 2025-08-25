Скидки
Назван самый высокооплачиваемый игрок НБА за последние девять сезонов

Издание Basketball Forever напомнило о самых высокооплачиваемых игроках Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в последние девять сезонов. В каждом сезоне список возглавлял разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри.

Самый высокооплачиваемый игрок НБА за последние девять сезонов:

Сезон-2017/2018: Стефен Карри ($ 34,7 млн)
Сезон-2018/2019: Стивен Карри ($ 37,5 млн)
Сезон-2019/2020: Стивен Карри ($ 40,2 млн)
Сезон-2020/2021: Стивен Карри ($ 43 млн)
Сезон-2021/2022: Стивен Карри ($ 45,8 млн)
Сезон-2022/2023: Стивен Карри ($ 48 млн)
Сезон-2023/2024: Стивен Карри ($ 52 млн)
Сезон-2024/2025: Стивен Карри ($ 55,8 млн)
Сезон-2025/2026: Стефен Карри ($ 59,6 млн).

