В Сербии оценили уровень Единой лиги на примере «Зенита»

Сербский портал Astronaut Basketball в социальных сетях поделился мнением о трансферах российского клуба «Зенит». Паблик отметил переход в команду из Санкт-Петербурга Андре Роберсона, Леви Рэндольфа и Ненада Димитриевича, которые в прошлом сезоне выступали в Евролиге.

«Зенит» собрал чрезвычайно сильную команду, куда вошли четыре игрока Евролиги. Российские клубы не будут выступать в еврокубках в этом сезоне, но это не мешает им привозить качественных игроков и таким образом делать Единую лигу ВТБ интересной», — говорится в публикации портала.

«Зенит» в прошлом сезоне Единой лиги ВТБ занял второе место, уступив в финальной серии ЦСКА.

