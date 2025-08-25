Шакил О'Нил назвал величайшую эпоху в истории НБА

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил ответил на вопрос по поводу величайшей эпохи в истории североамериканской лиги. Шакил признался, что таковой он считает период, когда выступал он (1992-2011 год).

«Наша эпоха. Да, в 80-е игроки были жёстче и более развиты физически, но наша эпоха была лучшей. Я постоянно спорю об этом с Чарльзом Баркли и другими. Они то и дело предполагают, как сыграли бы друг с другом команды той или иной эпохи. В наше время было настоящее соперничество», — сказал Шакил в подкасте Straight Game.

Шакил О'Нил обратился к Мэджику Джонсону: