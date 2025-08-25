Дюрант оспорил слова фаната, заявившего, что Брайант был лучше Кевина в финалах ОИ

36-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Кевин Дюрант, выступающий за команду «Хьюстон Рокетс» на позиции форварда, оспорил слова фаната, заявившего, что легендарный Коби Брайант был эффективнее Кевина в финальных матчах Олимпиад.

« Мамба — один из моих кумиров, я люблю его, но в среднем за игру я набирал не менее 20 очков в матчах за золотые медали.

На самом деле, при Коби я набрал однажды 30 очков за матч. Уроки истории — это не признак неуверенности в себе, это признак того, что ты предпочитаешь забыть!!! Хорошего дня, Джейкоб», — написал Дюрант в социальной сети Х.