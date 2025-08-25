Скидки
Инсайдеры ESPN назвали топ-5 звёзд НБА, которые запросят обмен в ближайшее время

Авторитетный американский портал ESPN провёл опрос среди своих инсайдеров. В частности, их попросили назвать следующего популярного игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который обратится к руководству своего клуба для обмена.

Исходя из ответов, лидером стал 25-летний форвард «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон. За его кандидатуру проголосовали 10 инсайдеров.

«Если Уильямсон сможет успешно начать предстоящий сезон и избежать травм, которые преследуют его на протяжении всей карьеры, то вполне возможно, что он попытается начать всё сначала, а не оставаться в составе новоорлеанской франшизы, которая, похоже, застряла в нейтральном положении», — пояснил инсайдер ESPN Тим Макмахон.

Топ-5 звёздных игроков НБА, которые могут следующими запросить об обмене по мнению инсайдеров ESPN:

1. Зайон Уильямсон («Нью-Орлеан Пеликанс»)
2. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс»)
3. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс»)
4. Джа Морант («Мемфис Гриззлиз»)
5. Трей Янг («Атланта Хоукс»)

