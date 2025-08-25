Скидки
Warner Bros. работает над драматическим фильмом про Коби Брайанта — Variety

Студия Warner Bros. разрабатывает фильм про пятикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайанта, сообщили в издании Variety.

Над проектом трудятся Алекс Сон и Гэвин Йоханнсен. Слухи о разработке вызвали интерес у множества студий и стримеров. Warner Bros. организовала аукцион и забрала сценарий, предварительно названный «С восьмым пиком драфта?». Продюсерами выступят Star Thrower и Religion of Sports.

Под восьмым пиком в 1996-м команда «Нью-Джерси Нетс» выбрала Керри Киттлса, а Коби ушёл в «Шарлотт Хорнетс» под 13-м и сразу же был обменян в «Лос-Анджелес Лейкерс». История киноленты будет построена от лица генерального менеджера «Нетс» того времени — Джона Нэша.

