Баскетбол

Андрей Кириленко вспомнил, как его выгнали из офиса, когда он стал президентом РФБ

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко вспомнил, как однажды его выгнали из собственного офиса.

«Раньше, например, в первый год [на посту президента РФБ], я очень много занимался микроменеджментом, даже влезая в прямо самые какие-то маленькие вещи, пока меня мой генеральный директор не выгнал из офиса. Меня выгнали из офиса, чтобы вы понимали. Из моего кабинета меня выгнал мой генеральный директор. Он сказал: «Андрей, всё. Ты должен сосредоточиться на трёх вещах. Иначе мы перестанем работать».

На каких? То есть все связи наши с Министерством спорта, с Олимпийским комитетом, с различными, я не знаю, администрациями городов, регионов. Деньги — это ужасная история. В том плане что финансирование проходит вот красной чертой через все проекты, абсолютно. Тебе всё время надо находить деньги, заинтересовывать проектами. И, конечно же, третье — это международная вся наша история. На самом деле у нас великолепные отношения с международными коллегами. И сейчас единственная проблема проблема — это политическая составляющая, нежели спортивная», — сказал Кириленко в интервью на YouTube-канале «Норникель».

