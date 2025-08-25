Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Стали известны игроки, которых «Голден Стэйт» хотели обменять на Леброна

Стали известны игроки, которых «Голден Стэйт» хотели обменять на Леброна
Комментарии

Американский портал Lakers Daily со ссылкой на собственные источники сообщил, что фронт-офис клуба «Голден Стэйт Уорриорз» хотел выменять 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» на форвардов команды — Джимми Батлера или Жонатана Кумингу.

По имеющейся информации, «Озёрники» не стали рассматривать различные варианты обменов с участием Леброна от «Голден Стэйт», поскольку не были заинтересованы.

Напомним, недавно сообщалось, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» как минимум три раза пыталось выменять у «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

Сейчас читают:
Что задумал Леброн Джеймс?
Что задумал Леброн Джеймс?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android