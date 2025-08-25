Стали известны игроки, которых «Голден Стэйт» хотели обменять на Леброна

Американский портал Lakers Daily со ссылкой на собственные источники сообщил, что фронт-офис клуба «Голден Стэйт Уорриорз» хотел выменять 40-летнего четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) американца Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» на форвардов команды — Джимми Батлера или Жонатана Кумингу.

По имеющейся информации, «Озёрники» не стали рассматривать различные варианты обменов с участием Леброна от «Голден Стэйт», поскольку не были заинтересованы.

Напомним, недавно сообщалось, что руководство «Голден Стэйт Уорриорз» как минимум три раза пыталось выменять у «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.