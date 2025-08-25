Задержаны преступники, устроившие смертельную перестрелку на баскетбольном турнире в США

Авторитетное издание ABC сообщило, что полиция Нью-Йорка задержала четырёх преступников, которых обвиняют в смертельной стрельбе на баскетбольном турнире в Бронксе, из-за чего погиб один человек и ещё четверо получили ранения 17 августа 2025 года. Одна из пострадавших — 17-летняя Антония Кэмпбелл — находится в критическом состоянии.

Четверо арестованных подозреваемых были опознаны как 20-летний Дейвен Рейес и 25-летний Роберт Ройал, оба из Бронкса, имена двух других подозреваемых, 17-летнего юноши и 16-летней девушки, не разглашаются, поскольку они несовершеннолетние. По данным полиции, каждому из подозреваемых были предъявлены обвинения в убийстве, четырёх эпизодах покушения на убийство, групповом нападении и незаконном хранении оружия.