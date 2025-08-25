Назван единственный игрок в истории НБА, побеждавший Леброна, Джордана и Брайанта

48-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2003/2004, а ныне главный тренер команды «Портленд Трэйл Блэйзер» американец Чонси Биллапс является единственным игроком в истории лиги, у которого положительный рекорд в матчах с Леброном Джеймсом, Майклом Джорданом и Коби Брайантом. На это обратил внимание портал Fadeaway World.

Играя против Майкла, Чонси победил в шести матчах, потерпев поражение в четырёх. В противостоянии с Леброном ему удалось выйти победителем в 22 встречах, уступив в 17. А в состязании с Коби Биллапс выиграл 24 матча, уступив в 21-м.

Напомним, Биллапс выступал на профессиональном уровне с 1997 по 2014 год.