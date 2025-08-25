Скидки
Сборная Эстонии опубликовала итоговую заявку на Евробаскет-2025

Баскетбольная федерация Эстонии опубликовала итоговую заявку на предстоящий чемпионат Европы — 2025.

На Евробаскете выступят следующие представители Эстонии: Хенри Дрелл, Крегор Хермет, Янари Йоэсаар, Микк Юркатамм, Артур Конончук, Кристиан Кулламае, Сандер Райэсте, Йоонас Риисмаа, Март Розенталь, Маттиас Тасс, Каспар Трейер, Сийм-Сандер Вене.

Эстония выступит в группе А, в которую также вошли следующие сборные: Чехия, Латвия, Сербия, Португалия и Турция.

Турнир стартует 27 августа. Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии и завершатся 14 сентября.

