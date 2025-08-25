Скидки
Баркли: когда-нибудь Леброну придётся двигаться дальше. «Лейкерс» — это уже клуб Дончича

Баркли: когда-нибудь Леброну придётся двигаться дальше. «Лейкерс» — это уже клуб Дончича
Член Зала славы баскетбола, 11-кратный участник Матча всех звёзд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли выразил уверенность в том, что четырёхкратному чемпиону НБА, а также лёгкому форварду Леброну Джеймсу в скором времени придётся покинуть «Лос-Анджелес Лейкерс».

«В какой-то момент Леброну придётся двигаться дальше. Что есть, то есть. Несмотря на то что Джеймс выступает за этот клуб и показывает хорошую статистику, «Лейкерс» не смогли добиться успеха, наверное, на протяжении последних четырёх лет. Это уже команда Луки. Нельзя подписать контракт и обменять Луку Дончича, отдать ему все эти деньги», — приводит слова Баркли портал Fadeaway World.

«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила
«Я перевожу свой талант». Эта фраза дорого обошлась Леброну. Но и всё изменила

Видео: 40-летний Леброн Джеймс показал актуальную физическую форму.

