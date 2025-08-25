Скидки
Слукас рассказал об эмоциях от финала Евролиги, проигранного в 2023-м «Реалу»

35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», высказался о проигранном финале Евролиги в 2023 году в составе «Олимпиакоса» мадридскому «Реалу».

«Проигранный финал «Реалу» [в 2023-м]? Я обсуждал это только с близкими мне людьми. В баскетболе удача играет определённую роль, но вы создаёте условия, при которых удача будет либо на вашей стороне, либо на стороне соперника. То попадание Льюля, которое определило исход финала, действительно является броском удачи.

Личности всегда играют роль, но вы также создаёте условия. Желько Обрадович всегда говорил, что в последние две минуты нельзя позволять сопернику забрасывать трёхочковый, потому что это лишает его владения. В финале Евролиги, если не ошибаюсь, «Реал» завладел мячом за 45 секунд до конца. «Олимпиакос» был впереди на четыре очка. Потом Родригес перехватил мяч. Если мне не изменяет память, Канаан ушёл под щит и позволил ему бросить трёхочковый.

Но в такой ситуации нужно дать уйти сопернику в отрыв под кольцо. Мы промазали в своей следующей атаке, так что «Реал» завладел мячом за девять секунд. Потому, на мой взгляд, встреча была проиграна раньше. Когда вместо того, чтобы «Реал» реализовал двухочковый, они реализовали трёхочковый», — приводит слова Слукаса издание Eurohoops.

