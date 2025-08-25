Шакил О'Нил указал на бога как на причину того, что у него не получались штрафные броски

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, почему ему не удавалось успешно забрасывать штрафные броски.

— Не являются ли твои большие руки причиной того, что у тебя не получались штрафные?

— Мне просто было плевать. Для меня штрафные не были важны. Я реализовывал их, когда мне это было нужно. Всегда говорил, что это Бог так сохраняет моё смирение. Просто послушайте. Представьте меня, но стреляющего, как Стеф Карри. Я буду величайшим, правда? Если бы у меня был этот скилл, то, наверное, я был бы очень высокомерным и очень неуважительным.

Так что это был просто способ сохранить скромность. Так что дошло до того, что мне стало всё равно. Но когда я действительно старался и сосредотачивался, чаще всего попадал в кольцо, — сказал О'Нил в интервью на YouTube-канале Straight Game Podcast.