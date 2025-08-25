Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О'Нил указал на бога как на причину того, что у него не получались штрафные броски

Шакил О'Нил указал на бога как на причину того, что у него не получались штрафные броски
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил рассказал, почему ему не удавалось успешно забрасывать штрафные броски.

— Не являются ли твои большие руки причиной того, что у тебя не получались штрафные?
— Мне просто было плевать. Для меня штрафные не были важны. Я реализовывал их, когда мне это было нужно. Всегда говорил, что это Бог так сохраняет моё смирение. Просто послушайте. Представьте меня, но стреляющего, как Стеф Карри. Я буду величайшим, правда? Если бы у меня был этот скилл, то, наверное, я был бы очень высокомерным и очень неуважительным.

Так что это был просто способ сохранить скромность. Так что дошло до того, что мне стало всё равно. Но когда я действительно старался и сосредотачивался, чаще всего попадал в кольцо, — сказал О'Нил в интервью на YouTube-канале Straight Game Podcast.

Материалы по теме
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео
Истории
Шакил О'Нил назвал того, кто превосходит Леброна Джеймса. Видео
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android