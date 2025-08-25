Звезда Евролиги Слукас назвал лучший момент в карьере

35-летний греческий баскетболист Костас Слукас, представляющий клуб «Панатинаикос», ответил на вопрос о лучшем моменте в карьере.

«Лучший момент в карьере? Я думаю, что победа в Евролиге с «Панатинаикосом» и тот сезон стали для меня величайшим моментом, поскольку это было связано с очень серьёзным испытанием. В моём возрасте я понимаю, что должен делать, и говорю это, не умаляя заслуг победы в Евролиге с «Олимпиакосом» и с «Фенербахче», — приводит слова Слукаса издание Eurohoops.

В «Финале четырёх» в 2024 году греческий «Панатинаикос» встретился с мадридским «Реалом», одержав победу со счётом 95:80.