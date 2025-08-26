Евробаскет-2025 — где смотреть, во сколько начало

В среду, 27 августа, начнётся чемпионат Европы по баскетболу — 2025. В России транслировать матчи будет онлайн-кинотеатр Okko. «Чемпионат» будет проводить текстовое освещение мероприятия. В матче-открытия в 13:30 мск встретятся Великобритания и Литва.
Соревнования будут проводиться на территории четырёх стран: Кипра, Финляндии, Польши и Латвии — и завершатся 14 сентября. Участие в Евробаскете примут 24 национальные команды, которые будут разделены на четыре группы по шесть коллективов. В стадию плей-офф выйдут по четыре сборные.
Группа А: Чехия, Эстония, Латвия, Португалия, Сербия, Турция.
Группа В: Финляндия, Германия, Литва, Великобритания, Черногория, Швеция.
Группа С: Босния и Герцеговина, Кипр, Грузия, Греция, Италия, Испания.
Группа D: Бельгия, Франция, Исландия, Израиль, Польша, Словения.