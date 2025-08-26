Инсайдеры ESPN назвали клубы НБА, которые потерпят наибольшие неудачи в сезоне-2025/2026

Авторитетный американский портал ESPN провёл опрос среди своих инсайдеров. В частности, их попросили назвать клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который потерпит наибольшую неудачу в сезоне-2025/2026.

Топ-5 клубов НБА, которые потерпят наибольшую неудачу в предстоящем сезоне по мнению инсайдеров ESPN:

1. «Милуоки Бакс»

2. «Лос-Анджелес Лейкерс»

3. «Бостон Селтикс»/«Финикс Санз»

4. «Филадельфия Сиксерс»

5. «Индиана Пэйсерс»

Напомним, предстоящий сезона НБА начнётся 22 октября 2025 года и продлится до 16 апреля 2026 года.

