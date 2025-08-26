Инсайдеры ESPN назвали клубы НБА, которые потерпят наибольшие неудачи в сезоне-2025/2026

Авторитетный американский портал ESPN провёл опрос среди своих инсайдеров. В частности, их попросили назвать клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который потерпит наибольшую неудачу в сезоне-2025/2026.
Топ-5 клубов НБА, которые потерпят наибольшую неудачу в предстоящем сезоне по мнению инсайдеров ESPN:
1. «Милуоки Бакс»
2. «Лос-Анджелес Лейкерс»
3. «Бостон Селтикс»/«Финикс Санз»
4. «Филадельфия Сиксерс»
5. «Индиана Пэйсерс»
Напомним, предстоящий сезона НБА начнётся 22 октября 2025 года и продлится до 16 апреля 2026 года.
