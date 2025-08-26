Скидки
Шакил О'Нил вспомнил о последствиях после победы в плей-офф НБА с «Чикаго» Майкла Джордана

Аудио-версия:
Член Зала славы и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Шакил О'Нил вспомнил, как в сезоне-1994/1995 победил команду Майкла Джордана в плей-офф НБА. О'Нил тогда выступал за «Орландо Мэджик», а Джордан был игроком «Чикаго Буллз». Клубы встречались в полуфинале Восточной конференции НБА. «Мэджик» победили со счётом 4-2.

«Это был великий момент. И в то же время это был поучительный момент. Потому что, когда побеждаешь бога, то думаешь, что дело сделано. Но в таком случае стоит также понимать, что в греческой мифологии есть и другие боги. В общем, мы победили Майка и начали устраивать вечеринки, рейвы… это было просто чересчур», – приводит слова О'Нила Basketball Network.

Правда, которую не слышал Джордан: убийца его отца просит свободы спустя 30 лет
Отец объяснил дочке, почему Джордан — величайший игрок в истории:

