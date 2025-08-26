США официально заинтересованы в экстрадиции российского баскетболиста Касаткина из Франции

США передали во французский МИД документы, необходимые для экстрадиции российского баскетболиста Даниила Касаткина, который был задержан в аэропорту Парижа в начале июня. Об этом сообщил адвокат спортсмена Фредерик Бело.

«По данным прокуратуры, запрос на экстрадицию от американских властей был получен МИД Франции 19 августа», — цитирует Бело ТАСС.

Адвокат также подчеркнул, что защита не получала соответствующих документов, в связи с чем обратилась к председателю следственной палаты Апелляционного суда Парижа и генеральному прокурору с ходатайством о немедленном освобождении российского гражданина. Рассмотрение этого обращения назначено на завтра, 27 августа.