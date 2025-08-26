«Я стал свидетелем истории». Байрон Скотт выделил один матч Коби Брайанта

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) как игрок, бывший тренер многих команд в лиге, в том числе «Лос-Анджелес Лейкерс», Байрон Скотт вспомнил последний матч легенды «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта. В своей прощальной игре в рамках НБА Брайант встречался с «Ютой Джаз».

«Лейкерс» тогда победили со счётом 101:96, а Коби набрал 60 очков. В тот момент именитому игроку калифорнийского клуба было 37 лет.

«Это была его последняя игра. Я имел удовольствие присутствовать на ней. Стал свидетелем истории», — сказал Скотт на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Напомним, Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

