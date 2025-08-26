Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Я стал свидетелем истории». Байрон Скотт выделил один матч Коби Брайанта

«Я стал свидетелем истории». Байрон Скотт выделил один матч Коби Брайанта
Аудио-версия:
Комментарии

Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) как игрок, бывший тренер многих команд в лиге, в том числе «Лос-Анджелес Лейкерс», Байрон Скотт вспомнил последний матч легенды «Лос-Анджелеса» Коби Брайанта. В своей прощальной игре в рамках НБА Брайант встречался с «Ютой Джаз».

«Лейкерс» тогда победили со счётом 101:96, а Коби набрал 60 очков. В тот момент именитому игроку калифорнийского клуба было 37 лет.

«Это была его последняя игра. Я имел удовольствие присутствовать на ней. Стал свидетелем истории», — сказал Скотт на канале Byron Scott's Fast Break в YouTube.

Напомним, Брайант всю карьеру (1996—2016) выступал за «Лос-Анджелес». Вместе с «озёрниками» он пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации.

Сейчас читают:
В ту ночь спорт уступил театру. Великий Коби завершил карьеру не в честной борьбе
В ту ночь спорт уступил театру. Великий Коби завершил карьеру не в честной борьбе

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android